На Кубани в грузовике нашли 16 тонн нелегального алкоголя

Факт незаконного оборота алкоголя в марте выявили полицейские в Крымском районе.

Сотрудники ОЭБиПК ОМВД России по Крымскому району совместно с инспекторами ДПС полиции для проверки документов остановили грузовой автомобиль, за рулем которого был 27-летний житель Кавказского района. Машину осмотрели, в кузове обнаружили металлическую емкость с жидкостью. Водитель сказал, что перевозит спирт, однако документов на груз, его качественное содержание и источник изготовления предоставить не смог.

Образцы жидкости направили на экспертизу. Оказалось, что изъятое вещество является спиртосодержащим, его объем — 16 тыс. л на сумму более 1 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 171.3 УК РФ о незаконном производстве и обороте алкоголя. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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