На Кубани в исправительной колонии № 6 открыли производство цыплят-бройлеров

Ведется работа по расширению производства.

В начале года в ИК-6 УФСИН России по Краснодарскому краю полностью реконструировали одно из производственных помещений. Там установили современное высокотехнологичное оборудование ниппельного кормления и поения. Для производства закупили цыплят-бройлеров, отличающихся быстрым ростом и повышенной климатической устойчивостью.

На участке была проведена модернизация, из-за чего объемы производства увеличились. После этого поголовье птицы выросло до 2 тыс. Это позволило создать дополнительные рабочие места для осужденных и заключить государственные контракты на поставку мяса птицы для учреждений УИС, сообщает пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю.

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