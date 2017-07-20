На Кубани в июле в ДТП погибли пятеро детей, 78 пострадали

В Краснодарском крае с 1 по 20 июля зарегистрировали 71 аварию с участием детей в возрасте до 16 лет.

Это на 31% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Из 71 аварии с участием детей только в 12 случаях виноваты сами дети, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Больше всего аварий с детьми произошло в Ейском районе — за две недели семь ДТП, в которых один ребенок погиб (пешеход — не виновен) и шестеро получили травмы. В Сочи зарегистрировали шесть ДТП с участием детей, в Темрюкском районе — пять, по четыре аварии произошло в Геленджикском и Динском районах. В Апшеронском и Староминском районах зарегистрировали по три ДТП с детьми, в Выселковском, Щербиновском районах, в Горячем Ключе и в Новороссийске — по две аварии.

Из 71 аварии — 39 произошли с детьми-пассажирами, в них погибли два ребенка и 49 получили ранения. В большинстве случаев — 27 ДТП (69%) — дети-пассажиры были пристегнуты ремнями или находились в детском кресле. С участием детей-пешеходов произошло 23 аварии, что на 44% больше, чем за аналогичный период в 2016 году. В них двое погибли и 20 пострадали. Это на 25% больше, чем в июле 2016 года.

Госавтоинспекция Краснодарского края просит водителей быть внимательнее на дорогах и снижать скорость около выездов из дворов и на внутриквартальных территориях. Чтобы избежать ДТП, взрослых просят напомнить детям о правилах безопасного поведения на дороге.

В связи ростом числа ДТП с участием несовершеннолетних с 24 июля по 19 августа по инициативе краевой Госавтоинспекции проведут краевую социальную кампанию «Марафон детской дорожной безопасности».

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