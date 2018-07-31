На Кубани в марафоне дорожной безопасности поучаствовали более 7 тыс. детей

Он проходил в 44 муниципалитетах края в течение месяца. Занятия проводили в детских садах и летних лагерях, на спортивных и игровых площадках.

По предварительным подсчетам, более 7 тыс. детей получили навыки правовой грамотности, принимая участие в беседах, конкурсах, играх, организованных по инициативе сотрудников госавтоинспекции, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Финал марафона состоялся в Краснодаре в одном из крупнейших детских игровых парков. Юные инспекторы движения подготовили специальное выступление для детей и практическое занятие на площадке с разметкой и дорожными знаками, позволяющее обучить безопасному управлению велотранспортом. Для гостей праздника состоялся кулинарный мастер-класс по изготовлению пряничных дорожных знаков.

Сотрудники госавтоинспекции организовали для детей беседу о важности соблюдения правил дорожного движения. Знания о дорожной азбуке закрепили загадками и игрой. Каждый участник получил в подарок световозвращающий браслет, закладки и памятки.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник