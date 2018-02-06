На Кубани в марте откроют почти 3 тыс. избирательных участков

Но не все в день голосования будут находиться в родном городе. Около 3 тыс. кубанцев проголосуют на предстоящих президентских выборах вдали от дома.

Об этом 6 февраля сообщили в краевом избиркоме. Центры, где граждане могут подать соответствующее заявление, работают уже почти неделю. Оформить отрывной талон можно будет до 12 марта. Для этого нужно взять с собой паспорт.

«В любом МФЦ, в любой территориальной избирательной комиссии, а с 25 февраля — в любой участковой избирательной комиссии, в шаговой доступности, можно подать заявление, на каком избирательном участке хотел бы голосовать избиратель. Находится он в гостях или по месту работы, не имеет никакого значения», — сказал председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

Заполнить необходимые бумаги помогут сотрудники комиссии. Затем заявление проверят и выдадут отрывной талон с номером участка, где 18 марта, в Единый день голосования, можно будет поставить галочку в бюллетене. Кроме того, заявление можно подать через сайт госуслуг.

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