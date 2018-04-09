На Кубани в марте подорожали овощи, рыба и вино

По данным Краснодарстата, по сравнению с предыдущим месяцем в группе продовольственных товаров наиболее значительно возросли цены на столовую свеклу — на 19%, морковь — на 10,6% и яблоки — на 9%.

Картофель и бананы подорожали на 8,6%, виноград — на 8,3%. В пределах 2-6,5% подорожали мороженые кальмары, мороженая разделанная рыба (кроме лососевых пород), сырки творожные глазированные, вино виноградное столовое крепостью до 14% и с содержанием до 8% сахара, вода минеральная и питьевая, яйца, пшено, репчатый лук, капуста белокочанная свежая. Менее значительно повысились цены на рыбное филе, рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород, отечественное пиво, свежие помидоры, груши, сухофрукты, куриные окорочка, сахар, овощные консервы для детского питания — на 1-1,9%.

Стали дешевле на 7,3%, свежие огурцы, живая и охлажденная рыба — на 5,9%, лимоны — на 4,8%, сухие супы в пакетах подешевели на 4,6%, крупа гречневая — на 4,3%, томатные консервы — на 4,2%. На отечественный ординарный коньяк цены снизились на 4%, на шоколадные натуральные конфеты — на 3,8%, кексы, рулеты и орехи подешевели на 3,4%, вино игристое отечественное — на 3,2%. В пределах 2-2,9% снизились цены на бескостную свинину, охлажденных и мороженых кур, шоколад, чай, соленое филе сельди, соленую, маринованную, копченую рыбу, пиво зарубежных марок, водку крепостью 40% и выше, сообщает пресс-служба ведомства.

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