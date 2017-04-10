На Кубани в марте выросли цены на ковры, картофель и красный кирпич

В Краснодарском крае в марте по сравнению с февралем инфляция составила 0,2%.

Индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 0,2%, непродовольственные товары — 0,3%, услуги — 0,04%.

Больше всего цены выросли на картофель — на 7,1%. В пределах от 2 до 2,9% подорожали рыба охлажденная и мороженая лососевых пород, рыба живая и охлажденная, печенье, лук репчатый, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, творог нежирный, виноград. Менее значительно (на 1 – 1,9%) повысились цены на сырки творожные, глазированные шоколадом, йогурт, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, свеклу, помидоры, майонез, рыбу, мороженое, консервы овощные для детского питания, консервы томатные, масло сливочное, водку крепостью 40%, бананы.

При этом дешевле стали яйца — на 5,3%, груши — на 5%, лимоны — на 4,6%, крупа гречневая-ядрица и огурцы свежие — на 4,3%, апельсины — на 3,2%, куры охлажденные и мороженые — на 2,9%, окорочка куриные — на 2,4%, орехи — на 2,3%, капуста белокочанная свежая — на 2,1%.

Среди непродовольственных товаров в пределах от 1 – 5,1% подорожали красный кирпич, стекла оконные листовые, шерстяные ковры, электропылесосы, сапоги цельнорезиновые и спортивная обувь для взрослых, табачные изделия, моющие и чистящие средства, велосипеды дорожные для взрослых, коляски для новорожденных, дизельное топливо, наборы корпусной мебели, сумки женские, нитки, свежесрезанные цветы, футбольные мячи.

Снижение цен в пределах от 1 до 6,4% отмечено на джемпера женские, куртки мужские без утеплителя (ветровки), шкафы-вешалки для прихожей, легковые автомобили импортные подержанные, компьютеры планшетные, некоторые виды бытовой техники, аппараты для измерения артериального давления, отдельные виды медикаментов.

Среди услуг выросли в цене регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля на 4,5%, пребывание в санатории — на 3,2%, постановка набоек и услуги фотоателье — на 1,4%, воздушного транспорта — на 1,1%.

Снизилась стоимость проезда в поездах дальнего следования на 11,2%, поездки на отдых в Таиланд — на 1,5%, проживания в гостинице — на 1,3%, сообщает пресс-служба Краснодарстата.

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