На Кубани в муниципальных выборах примут участие 700 тыс. избирателей

Единый день голосования пройдет 9 сентября.

Для тех, кто будет работать на участках, 4 июня в Краснодаре провели обучающий семинар. На нем рассказали о грамотном информировании избирателей, проведении агитации и о порядке рассмотрения жалоб. Следующее занятие состоится в августе. Затем участники напишут итоговый тест.

«В крае продолжается подготовка к единому дню голосования. Продолжается целая серия семинаров. Сегодня, пожалуй, наш главный семинар. На нем присутствуют все руководители территориальных избирательных комиссий. Наша задача — еще раз сверить часы, посмотреть и проанализировать практику прошедших кампаний, рассказать об изменениях в законодательстве», — сказал председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

В сентябре жители Кубани изберут 45 глав муниципалитетов, а также 188 депутатов городских и сельских поселений. Уже стартовали 64 избирательные кампании в 30 районах Кубани.

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