На Кубани в некоторых районах воздух прогреется до 7 °С

На этой неделе, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется в среднем до 7 °С, а на Черноморском побережье — до 10 °С.

Ночью столбики термометров также останутся на отметке выше нуля. Но жителям и гостям региона метеорологи рекомендуют брать с собой зонтики.

«Осадки в виде дождя мы ожидаем в середине следующей недели, в конце ее мы ожидаем мокрый снег с дождем только по предгорьям и по северной части края», — сказала начальник отдела краснодарского гидрометцентра Евгения Чечетка.

Снегопад продолжается и горах. Экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности.

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