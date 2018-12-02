На Кубани в нескольких поселениях проходят муниципальные выборы

На территории Краснодарского края 2 декабря проходят муниципальные выборы в отдельных муниципальных образованиях.

Начались досрочные выборы главы Хадыженского городского поселения Апшеронского района, досрочные выборы главы Кухаривского сельского поселения Ейского района, досрочные выборы главы Ясенского сельского поселения Ейского района, досрочные выборы главы Северного сельского поселения Павловского района, досрочные выборы главы Старолеушковского сельского поселения Павловского района, досрочные выборы главы Новоясенского сельского поселения Староминского района, досрочные выборы главы Новоленинского сельского поселения Тимашевского района, досрочные выборы главы Фастовецкого сельского поселения Тихорецкого района.

Избирательные участки открылись для голосования на местных выборах в 8:00. Голосование продлится до 20:00. Для получения избирательного бюллетеня необходимо при себе иметь паспорт.

Граждане с ограниченными возможностями здоровья или не имеющие возможности по состоянию здоровья самостоятельно прибыть в помещение для голосования могут обратиться лично или через другое лицо, а также позвонить в участковую избирательную комиссию по месту регистрации для организации голосования на дому. Обращение должно быть подано до 14:00, сообщает пресс-служба избирательной комиссии Краснодарского края.

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