На Кубани в очередь на Керченской переправе встали 13 автобусов

Керченская переправа 8 февраля не работает из-за погодных условий. В очереди на паромы стоят автобусы и автомобили.

«В порту «Кавказ», по данным на 16:00, в очереди на паром находятся 13 автобусов и 80 автомобилей. Со стороны Крыма — четыре автобуса и 35 автомобилей», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» пресс-секретарь «Морской дирекции» Анна Дятловская.

По ее словам, переправа закрыта с 2:30. До 12:00 в портах не было очередей.

В пресс-службе «Морской дирекции» уточнили, что порывы ветра достигают 30 м/с. По прогнозам, в ближайшие сутки переправа не будет работать.

В кассах пассажиров предупреждают о том, что паромное сообщение закрыто. Водителям советуют следить за состоянием работы переправы перед тем, как отправиться в поездку.

Оперативную информацию о работе портов можно узнать по телефону 8-989-299-42-60.

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