На Кубани в октябре пройдут 48 приемов граждан по видеосвязи

Сформировали график видеоприемов с руководителями органов исполнительной власти края.

Администрация региона организует приемы граждан по видеосвязи с начала августа по средам. На них рассматривают наиболее острые вопросы, которые сложно решить на местах.

Как сообщили в департаменте внутренней политики региона, в сентябре провели 48 приемов, на которых жители 12 муниципальных образований озвучили 162 проблемы. Заявителям давали разъяснения о возможности и сроках ремонта дорог и тротуаров в населенных пунктах, о реконструкции систем водоснабжения и водоотведения, улучшении качества питьевой воды.

В этом месяце обратиться к руководителям ведомств смогут жители 16 муниципальных образований, в том числе Анапы, Геленджика, Сочи, Новороссийска, Армавира.

Самые сложные вопросы детально проработают в краевых министерствах и департаментах. По результатам рассмотрения заявителей проинформируют дополнительно, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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