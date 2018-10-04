На Кубани в онкоцентрах пройдет День открытых дверей

Акцию, приуроченную ко Всемирному дню борьбы с раком молочной железы, проведут в специализированных медицинских учреждениях Краснодарского края.

Жительницы региона получат возможность пройти обследование и получить консультацию врачей-онкологов в диспансерах Сочи, Новороссийска, Армавира и Ейска.

Основные мероприятия пройдут в Клиническом онкологическом диспансере № 1 по адресу: Краснодар, Димитрова, 146, корпус № 7.

Все желающие 8 октября с 9:00 до 16:00 смогут бесплатно, без предварительной записи и направления принять участие в профилактической акции, сообщает пресс-служба краевого министерства здравоохранения.

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