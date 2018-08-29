На Кубани в «Орленке» и «Смене» школьников научили раскрывать преступления

Подвели итоги образовательной программы СК РФ «Юный следователь».

В Краснодарском крае ее провели в детских центрах «Орленок» и «Смена», а также в «Артеке» в Крыму. В профильных сменах приняли участие более 250 школьников. Они получили общее представление о работе Следственного комитета, о криминалистике, узнали основные положения законодательства РФ в области уголовного права.

Участникам показали криминалистическую технику, программу «Фоторобот», объяснили принципы шифрования, проведения допроса, очной ставки, опознания, осмотра места происшествия. В обучении приняли участие криминалисты СК России, сотрудники СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Финалом программы стал квест «Юный следователь». Школьники стали участниками следственно-оперативной группы в смоделированном расследовании уголовного дела о краже знакового символа детского центра.

По итогам программы участникам вручили сертификаты, памятные знаки «Юный следователь» и сувениры с символикой ведомства, сообщает пресс-служба СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», во Всероссийском детском центре «Орленок» 13 августа впервые стартовала образовательная программа Следственного комитета России «Юный следователь». Смену провели по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина. В ней приняли участие 350 детей в возрасте от 11 до 17 лет из разных регионов России.

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