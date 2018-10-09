На Кубани в первый день акции «Тест на ВИЧ» выявили двух больных

Жители края могут бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование, всероссийская профилактическая акция стартовала 9 октября и продлится три дня. Результаты можно узнать в течение получаса.

В Краснодаре 9 октября мобильный центр весь день работал в Екатерининском сквере. Акцию помогали проводить около 150 волонтеров — студентов Кубанского медицинского университета. Они раздавали листовки с информацией о том, как защититься от вируса. Также пункты тестирования работали в Новороссийске, Туапсе и Сочи.

В первый день акции медики выявили ВИЧ у двоих жителей края. Специалисты оказали им всю необходимую помощь. Всего на Кубани тестирование прошли почти 400 человек.

«Кто-то ради интереса, а кто-то целенаправленно пришел провериться на ВИЧ-инфекцию, так как не всегда есть возможность пойти в лечебницу, а в частных клиниках это платно. В Сочи даже были очереди на добровольное тестирование», — сказал главный врач Краевого клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Валерий Кулагин.

Краснодарский мобильный центр 10 октября будет работать в сквере имени Жукова, тестирование начнется с 10:00.

Всероссийская акция проходит уже третий год подряд и охватывает 30 регионов России. Ее главная цель — научить людей следить за своим здоровьем.

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