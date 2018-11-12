На Кубани в проекте по благоустройству в 2019 году примет участие 51 населенный пункт

Глава региона Вениамин Кондратьев поручил своевременно подготовить документацию для реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Губернатор напомнил, что в этом году в проекте участвует 41 муниципалитет. До конца года благоустроят 92 объекта, в том числе два парка.

Об итогах работы доложил руководитель краевого министерства ТЭК и ЖКХ Александр Волошин. По его словам, к качеству реализации проекта претензий нет, но не везде соблюдаются сроки. В большинстве муниципалитетов готовность объектов составляет от 87 до 95%. Ейск, Хадыженск и Сочи отстают от графика.

Кондратьев обратился к главам территорий за разъяснениями. Губернатору доложили, что в Хадыженске работы планируют завершить 10 декабря. Там идет благоустройство парка на территории, которая была подтоплена в результате ЧС в октябре.

«Для города это принципиально важно. Мы готовы вам помочь. Хадыженску нужна новая городская среда. Зеленая зона там уже есть, но надо ее облагородить и сделать парк», — сказал глава региона.

В Сочи и Ейске работы планируют закончить в 20-х числах декабря.

«Нам важно самих себя не подвести. Если понадобится помощь — говорите. Нам нужны конкретные дела и результаты. К концу года жители должны получить благоустроенные территории, за которые они голосовали», — заключил глава региона.

Волошин сообщил, что в следующем году для участия в программе отобрали 51 населенный пункт.

«До 10 декабря территории утвердят проекты и смогут приступить к торгам. Если не успеют, мы перенесем их на последующие годы», — сказал министр.

Губернатор отметил, что в 2019 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» выделят 1,5 млрд рублей. Кондратьев подчеркнул, что все муниципалитеты должны освоить выделенные средства и выполнить работы в установленный срок, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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