На Кубани в производство фундука инвестируют 300 млн рублей

Этим займется концерн «Покровский».

В ближайшие годы планируется довести объем инвестиций до 300 млн рублей. На данный момент 100 млн рублей из этой суммы уже вложили.

«Проект долгосрочный, он рассчитан на несколько лет, но уже сейчас мы видим, что производство фундука дает довольно высокую рентабельность по сравнению с другими направлениями АПК. Это позволяет говорить о быстрой окупаемости вложений», — сообщил председатель совета директоров концерна «Покровский» Андрей Коровайко.

«Покровский» занялся выращиванием фунтдука на Кубани в 2016 году, увеличив за три года площадь посадок с 61 га до 110 га. На следующем этапе концерн планирует увеличить площадь до 175 га, а в перспективе — до 300 га, пишет «Коммерсантъ».

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