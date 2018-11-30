На Кубани в район автомобильной пробки на трассе «Кавказ» выдвинулись спасатели на снегоходах

На федеральной трассе «Кавказ» 30 ноября в результате снежных переметов произошло нарушение автомобильного движения, наблюдается большое скопление автомобилей.

«В район пробки направили дополнительные силы и средства МЧС России — аэромобильную группировку, тяжелую технику, спасателей на снегоходах, снегоболотоходах, квадроциклах. Усилены дежурные смены, работает оперативный штаб», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник центра управление в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов.

Ситуация находится на особом контроле ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-порталу «Кубань 24», на границе Павловского и Тихорецкого районов из-за сильного ветра и переметов снега на участке с 11-го по 22-й километр трассы М29 «Кавказ», сотрудники Госавтоинспекции периодически вводят ограничения. Для очистки дорог задействуют спецтехнику. Экипажи ДПС на разветвление автодорог М4 «Дон» и М29 «Кавказ» перераспределяют транспортные потоки в объезд этого участка.

В ФКУ Упрдор «Черноморье» 30 ноября сообщили о затруднениях на дорогах и о сохранении сложной погодной обстановки на трассе М29 «Кавказ» на территории Краснодарского края. На Кубани разворачивают пункты обогрева на заснеженных дорогах.

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