На Кубани в середине марта синоптики прогнозируют возвращение морозов

Первый день весны на Кубани будет по-настоящему теплым: синоптики прогнозируют до +20 °C. Однако в середине месяца вернутся морозы.

Однако утром и вечером еще будет холодно. До выходных такая погода не сохранится — к субботе она сменится дождями. Столбики термометров опустятся до +10 °C в среднем по краю.

Метеорологи прогнозируют, что 8 марта вновь потеплеет. В середине месяца температурные качели вновь принесут морозы. В северных и восточных районах края ночью будет до -5 °C. Когда тепло на Кубань придет окончательно, синоптики пока сказать не готовы, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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