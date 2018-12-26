С 3 по 5 января в отделениях почтовой связи Краснодарского края пенсии и пособия выплатят 662 тыс. кубанцам.

Для тех, кто получает пособие третьего и четвертого числа каждого месяца, выплатным днем назначили 3 января 2019 года. За 5-6 число выплачивать пенсии будут 4 января, а за 7 число социальную выплату можно будет получить 5 января.

График выплаты пенсий и других социальных пособий через банки не изменится.

По данным ПФР, сейчас в Краснодарском крае проживает более 1,6 млн получателей пенсий, из них 40% делают это в отделениях почтовой связи, сообщает пресс-служба отделения ПФР по краю.

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