На Кубани в течение месяца подготовят объекты придорожного сервиса

Такую задачу поставил руководитель регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.

«Для Краснодарского края подготовка к летнему курортному сезону в текущем году — вдвойне ответственное мероприятие. Мы будем встречать не только отдыхающих, решивших провести свой летний отпуск на Азово-Черноморском побережье, но и команды-участницы чемпионата мира по футболу ФИФА и болельщиков со всей России и других стран мира. От того, с какой стороны мы покажем свой регион, будет зависеть, какое впечатление о нашей стране сформируют иностранные гости», — заявил Куринный.

Как подчеркнул руководитель ведомства, работа будет вестись сразу по нескольким направлениям. Придорожные территории очистят от несанкционированной торговли, которая порой располагается прямо на проезжей части. Кроме того, особое внимание будет уделено благоустройству объектов придорожного сервиса.

Основные проблемы при благоустройстве таких объектов связаны с ремонтом фасадов зданий, озеленением территорий и заменой вывесок.

С начала года специалисты краевого управления Роспотребнадзора проверили более 90 объектов. Среди основных замечаний: ненадлежащее санитарное состояние внутренних помещений, переполненные мусорные баки, также у части объектов отсутствуют информационные вывески и уголки потребителей.

С 9 апреля рабочие группы межведомственной комиссии по дорожному сервису начнут мониторинг объектов потребительской сферы. В ходе выездов специалисты укажут на недостатки, устранить которые муниципалитеты должны до начала курортного сезона, сообщает пресс-релиз администрации Краснодарского края.

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