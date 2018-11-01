На Кубани в третьем квартале прожиточный минимум сократился на 1%

Министерство труда и социального развития Краснодарского края установило величину прожиточного минимума для трудоспособного населения в третьем квартале 2018 года в размере 11,059 тыс. рублей.

Это на 1% меньше, чем во втором квартале этого года.

Постановление размещено на сайте администрации Краснодарского края. Согласно документу, в расчете на душу населения показатель составил 10,238 тыс. рублей, для пенсионеров — 8,455 тыс. рублей, для детей — 9,890 тыс. рублей.

Ранее, министерство труда и социального развития Краснодарского края установило величину прожиточного минимума для трудоспособного населения на Кубани во втором квартале 2018 года в размере 11,1 тыс. рублей. Это на 3,5% меньше, чем в I квартале этого года, сообщает «РБК-Краснодар».

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