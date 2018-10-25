На Кубани в трех районах подтопило почти 1,9 тыс. домов

По состоянию на 21:00 25 октября, в Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах подтоплено 1 тыс. 846 домов, где живут 5 тыс. 379 человек.

В результате выпадения обильных осадков 24 октября на территории Туапсинского района в 18 населенных пунктах подтопило 836 жилых домов с населением 2 тыс. 445 человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Отселили 377 человек, из них 186 детей, с последующим временным размещением в шести пунктах.

К ликвидации последствий привлекли более 1 тыс. 460 человек и 330 единиц техники, из них три аварийно-восстановительных поезда, в том числе от МЧС России — 420 человек и 110 единиц техники.

Установили региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. Для сил и средств главного управления, Туапсинского, Апшеронского, Сочинского муниципальных звеньев ввели режим функционирования ЧС. Система антикризисного управления развернута в полном объеме.

Во всех пострадавших населенных пунктах организовали работу оперативных групп и комиссий по оценке ущерба, психологическое обеспечение ликвидации последствий.

В Туапсинском районе работают 260 человек личного состава, 55 единиц техники. Обследовали 45 домов, эвакуировали пять человек. Произвели расчистку пяти завалов, откачали воду на 11 объектах. Расчистили 28 придомовых территорий. Оцепили один провал дорожного полотна на участке автодороги Туапсе — Цыпка. Доставили продукты питания и воду в населенные пункты в количестве 1,5 т. Обследовали 14 км береговой линии. Спланировали оказание адресной помощи населению.

В Апшеронском районе работают 195 человек личного состава, 21 единица техники, девять плавсредств. Проводят поисково-спасательные работы, эвакуировали 81 человека. Отработали 105 адресных заявок.

В Сочи привлекли 71 человека личного состава, 14 единиц техники. Провели очистку 15 придомовых территорий от наносов. В готовности находится группировка ЮРПСО численностью 131 человек личного состава и 24 единицы техники.

В 9:00 на территорию Апшеронского района выдвинулся расчет Донского спасательного центра МЧС России в количестве 100 человек личного состава и 27 единиц техники, в готовность привели вертолет Ми-8 Южного АСЦ МЧС России.

Работы по восстановлению нарушенного энергоснабжения на территории 18 населенных пунктов Туапсинского района проводят 28 бригад. Время восстановления зависит от погодных условий.

Личный состав МЧС России и специалисты психологической службы организовали взаимодействие и контроль за перевозкой пассажиров задержанных поездов автобусами. На вокзалах станций Туапсе и Горячий Ключ дежурят две оперативные группы. В соответствии с графиком перевезли 1 тыс. 130 человек, задействовали 27 автобусов с сопровождением экипажами ГИБДД. Ожидают перевозку в Туапсе пассажиры шести поездов, в Сочи — пассажиры 23 поездов, в гостиницах Сочи размещено 186 человек. В Горячий Ключ ожидают перевозку 340 человек.

Организовано всестороннее взаимодействие с правоохранительными органами по обеспечению общественного порядка в зоне ЧС, работает горячая линия на базе Главного управления. Поступило 130 обращений, по каждому организовано реагирование.

Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала.

В Хадыженске из-за поднятия уровня воды в реках перекрыли движение на двух мостах.

Из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов. В Туапсинском районе в результате подтопления 24 октября погибла жительница села Кривенковского. Позже в том же селе нашли тело 82-летнего пенсионера.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани.

Пассажирам отложенных рейсов из-за непогоды в Сочи окажут помощь.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

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