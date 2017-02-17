На Кубани в выходные 18-19 февраля синоптики прогнозируют потепление

В Краснодарском крае 18-19 февраля синоптики прогнозируют повышение температуры до +10 °С.

Пересечь Керченский пролив станет проще уже днем 18 февраля. Такой прогноз дают метеорологи. Ветер должен измениться на южный, лед перестанет идти по проливу из Азовского моря. Изменятся и температуры. Если этой ночью синоптики еще предупреждают о 20-градусных морозах по краю, то днем 18 февраля воздух прогреется до +5 °С. В воскресенье столбики термометров покажут 10 °С тепла.

«В выходные у нас там будут положительные температуры, без осадков. Единственное, что может осложнить работу Керченской переправы — это ледоход в Керченском проливе и туман в утренние часы или в первую половину дня 18 февраля», — отметил начальник территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

На следующей неделе в край придут дожди. Ливни обрушатся на Черноморское побережье, при этом плюсовые температуры сохранятся. Весны в ближайшие недели ждать не стоит. Синоптики считают, что в начале марта возможны и морозы, и снегопады, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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