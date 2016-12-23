На Кубани в выходные 24–25 декабря ожидаются морозы

Холодные выходные 24–25 декабря прогнозируют метеорологи в Краснодарском крае.

Термометры покажут до –14 °C, но снегопадов метеорологи не обещают. Осадки возможны лишь в ночь с 24 на 25 декабря.

«В ночное время у нас достаточно серьезные отрицательные температуры, возможны гололедно-изморозевые отложения на проводах, на дорогах. Водителям нужно быть особенно осторожными», — отметил начальник Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии Андрей Бондарь.

Меры безопасности нужно соблюдать и тем, кто собрался в горы. В Сочи выше 500 м все еще действует экстренное предупреждение. Там могут сойти лавины, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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