На Кубани в загоревшейся после ДТП машине погибли два человека

Авария произошла 28 октября в Выселковском районе на 24-м километре трассы Журавская — Тихорецк.

По предварительным данным, около 12:20 46-летний водитель ВАЗ-2103 превысил скорость и не справился с управлением. Из-за этого автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево, после чего загорелся.

На месте погибли водитель ВАЗ и 85-летняя пассажирка, еще два пассажира 36 лет и 20 лет были доставлены в больницу с ожогами. Все погибшие и пострадавшие — жители Краснодара, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Вернуться на ленту

Источник