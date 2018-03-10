На Кубани в зенитном ракетном соединении построят спортивный комплекс

Всего в 2018 году в соединении планируют построить более десяти гражданских и военных зданий.

Сейчас в зенитном ракетном соединении ЮВО, дислоцированном на Кубани, завершают спортивно-оздоровительный комплекс. Его площадь составляет более 1,5 тыс. кв. м. Комплекс включает гимнастический городок, баскетбольные и волейбольные площадки, легкоатлетический стадион, полосу препятствий и площадки для рукопашного боя.

В этом году планируют ввести в эксплуатацию культурно-досуговый центр. В нем будет концертный зал на 500 зрительских мест. Для военнослужащих и членов их семей организуют кружки вокала, театра, хореографии, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник