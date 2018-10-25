На Кубани в зонах ЧС дома жителей будут охранять около 100 сотрудников ОМОН Росгвардии

В Краснодарском крае сотрудники и военнослужащие Росгвардии привлечены к ликвидации последствий подтопления.

Сотрудники ОМОН ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю и военнослужащие краснодарского специального моторизованного полка Южного округа Росгвардии принимают участие в устранении последствий ЧС в Туапсинском и Апшеронском районах, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Около 100 сотрудников будут оказывать помощь в эвакуации населения и охранять имущество граждан, оставшееся без присмотра. Также задействованы более 20 единиц техники, включая плавсредства краснодарского ОМОН. В Туапсинском районе увеличили количество групп задержания районного отдела вневедомственной охраны Росгвардии.

В случае осложнения обстановки сформированы резервы сотрудников из военнослужащих подразделений Росгвардии, дислоцированных в Краснодаре и Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала.

В Хадыженске из-за поднятия уровня воды в реках перекрыли движение на двух мостах.

Из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов. В Туапсинском районе в результате подтопления 24 октября погибла жительница села Кривенковского. Позже в том же селе нашли тело 82-летнего пенсионера.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

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