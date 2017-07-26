На Кубани валовой сбор зерна превысил 10 млн тонн

В Краснодарском крае уборку пшеницы планируют завершить на этой неделе.

Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«Урожайность уже выше прошлогодней. И это несмотря на дождливый июнь. Край вновь идет на рекорд! Всю жизнь здесь живу и не перестаю восхищаться этой землей и этими людьми», — написал Кондратьев.

В крае зерновые колосовые и зернобобовые культуры убрали на 99% посевных площадей. Валовой сбор составляет 10 млн 22 тыс. т. Это почти на 183 тыс. т больше, чем в 2016 году. Урожайность превысила 63 ц/га, что на 2,8 ц/га превышает показатели прошлого года. Пшеницы собрали 8 млн 916 тыс. т. Урожайность составила около 65 ц/га, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этом году в Краснодарском крае в уборке пшеницы задействуют более 7,2 тыс. комбайнов.

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