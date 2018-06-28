На Кубани валовый объем производства достиг 81,7 млрд рублей

Об итогах работы экономики региона за пять месяцев текущего года сообщил вице-губернатор Игорь Галась.

По мнению замглавы региона, оперативные статистические данные характеризуют обстановку как стабильную.

«Большинство отраслей экономики края по-прежнему показывают положительную динамику, причем сельское хозяйство и розничная торговля с опережением прошлогодних темпов роста», — сказал вице-губернатор.

В АПК темп роста составляет 103,1% на фоне 101,7% роста год назад. Валовый объем производства достиг 81,7 млрд рублей. На рынках товаров и услуг все сегменты показали рост. Розничный товарооборот увеличился на 2,3% до 491,3 млрд рублей. Оборот общественного питания возрос на 1,5%, достигнув 23,4 млрд рублей. Рост объема платных услуг населению составил 101,1% до 196,1 млрд рублей.

«Закономерно в летний сезон наиболее высокими темпами растут услуги гостиниц и аналогичных средств размещения — 111,7%, организаций культуры — 108%», — отметил Игорь Галась.

Он также добавил, что на динамику потребительского рынка непосредственное влияние оказывает рост доходов населения. По оценке Краснодарстата, за пять месяцев реальные денежные доходы населения составили 102,1% на фоне 94,1% годом ранее.

«Нарастает динамика промышленного производства. Нормализация работы Абинского металлургического завода после завершения внеплановых ремонтных работ обусловила увеличение роста промышленности со 101,2% в первом квартале до 102,8% по итогам пяти месяцев», — добавил Игорь Галась, отметив, что объем промышленного производства уже составил 396,1 млрд рублей.

Пока еще в отрицательной области развития осталось строительство. Темп — 99,3%. Объемы выполненных работ составили 89,1 млрд рублей. Снижение результативности отрасли объясняется, в первую очередь, сокращением ввода в действие жилых домов — более чем на 26%.

«Усиление контроля над строительством многоквартирного жилья в соответствии с градостроительными планами и перспективным планированием городов сократило количество выданных разрешений на строительство многоквартирных домов почти на треть», — пояснил вице-губернатор.

При этом он отметил, что текущий отрицательный результат отрасли спровоцирован еще и завершением строительства автомобильной части Крымского моста.

«Это тоже нужно учитывать. Что касается жилищного строительства, то снижения интереса инвесторов к возведению многоквартирных домов в регионе однозначно нет. Край и особенно его крупные города по-прежнему остаются привлекательными для жизни, миграционные потоки и соответственно потребность в новом жилье не спадают. А повышенный контроль за строительством со стороны властей позволит вновь возводимому жилью становится качественнее, безопаснее и комфортнее», — цитирует Игоря Галася пресс-служба администрации Краснодарского края.

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