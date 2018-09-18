На Кубани валовый сбор сахарной свеклы превысил 3 млн тонн

В Краснодарском крае продолжается уборочная кампания пропашно-технических культур.

Сахарная свекла уже убрана с площади около 95 тыс. га. Валовый сбор агрокультуры составляет 3,2 млн т.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края, сырье отправляется для дальнейшей переработки на сахарные заводы Кубани. С учетом сырья из других регионов предприятия отрасли уже переработали более 3,4 млн т сахарной свеклы. Выработано около 500 тыс. т сахара.

В ведомстве рассказали о промежуточных итогах уборки других культур. Валовый сбор риса составляет около 118 тыс. т, кукурузы на зерно — 796 тыс. т, подсолнечника — 585 тыс. т, сои — 182,4 тыс. т, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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