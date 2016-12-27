На Кубани вдвое снизился уровень смертельного травматизма на производстве

На предприятиях Краснодарского края в этом году уровень смертельного травматизма снизился в два раза.

Об этом сообщили во время итогового заседания краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которое провела вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Так, уровень общего производственного травматизма снизился на 7,5%, а смертельного травматизма — на 55%. По словам председателя краевого объединения организаций профсоюзов Светланы Бессараб, эти данные — лучшее подтверждение эффективности работы краевой трехсторонней комиссии.

На заседании также обсудили итоги детской оздоровительной кампании. Как сообщил и. о. министра труда и соцразвития Сергей Белопольский, с начала года почти 400 тыс. кубанских детей побывали в детских лагерях и здравницах. На оздоровление детей было направлено 3,3 млрд рублей консолидированных средств.

В завершение совещания было принято новое краевое трехстороннее соглашение между администрацией региона, краевыми объединениями организаций профсоюзов и работодателей на 2017—2019 годы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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