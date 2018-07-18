На Кубани вертолет без разрешения проводил авиационно-химические работы на полях

Нарушение воздушного законодательства неподалеку от станицы Ивановской Красноармейского района выявила Краснодарская транспортная прокуратура совместно с Краснодарским линейным управлением МВД России на транспорте.

Во время проверки установили, что на борту вертолета Ми-2 под управлением командира воздушного судна, не имеющего действующего свидетельства пилота гражданской авиации, отсутствовала судовая и полетная документация, план полета. Кроме того, судно Ми-2 не зарегистрировано в установленном порядке во ФГИС «Реестр эксплуатантов и воздушных судов».

По факту выявленных нарушений воздушного законодательства в отношении индивидуального предпринимателя возбудили дела об административных правонарушениях по четырем статьям: о нарушении правил использования воздушного пространства, об управлении воздушным судном без судовой и полетной документации лицом без прав.

Административные дела направили в управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЮФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Рассмотрение материалов находится на контроле у прокуратуры, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

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