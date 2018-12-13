На Кубани верующие отметили день памяти Андрея Первозванного

Православные вспоминают первого ученика Иисуса Христа 13 декабря.

В Краснодарском крае его имя носят четыре храма. Самая непростая история у Андреевского храма станицы Новотитаровской.

В середине XIX века он был не кирпичным собором, а небольшой деревянной церковью. Ее строили силами жителей станицы. Простояла обитель 85 лет, пока в 1921 году ее не сожгли большевики. Но местная жительница успела вынести из горящей церкви икону с ликом Христа и сохранила ее.

«Уже перед смертью она сказала своим внукам, что именно эту икону смогла унести домой. Когда храм горел, она обняла ее, обмотала полотенцем и спасла. Она сказала: «Когда я умру, отнесите эту икону в новый храм, на месте которого раньше была деревянная Андреевская церковь»», — рассказал протоиерей храма Андрея Первозванного в станице Новотитаровской Владимир Рошко.

Точно так же, как эта женщина, сохранившая икону, берег и передавал учение Христа апостол Андрей. До конца жизни он следовал за учителем всегда и везде, не покинул даже во время казни, а после его смерти отправился в путешествие, во время котого проповедовал, исцелял людей и подвергался нападениям язычников. Судьба храма станицы Новотитаровской такая же трагичная.

«Есть в храме еще одна уникальная икона, на ней изображен последний настоятель той первой, сожженной церкви Михаил Лекторский. Он был расстрелян большевиками, а спустя годы причислен к лику святых», — сообщила корреспондент «Кубань 24» Анна Клюева.

Возводить новый храм начали в 1992 году, деньги на него собирали местные жители. Вместе с собором построили воскресную школу, библиотеку и купель.

«На Кубани это один из немногих храмов, освященных в честь апостола Андрея Первозванного. В него вложилось самое сокровенное — души всех людей, которые собирали средство на строительство этого храма», — отметил Владимир Рошко.

Еще один Андреевский храм сейчас достраивается в Геленджике. Согласно преданиям, апостол проповедовал христианство и на побережье Черного моря. Первый ученик Христа считается покровителем города. Когда собор достроят, в нем будет храниться особая святыня.

«При освящении закладного камня в 2014 году патриарх Кирилл подарил будущему кафедральному собору частичку креста и частичку мощей апостола Андрея Первозванного», — рассказал старший священник храма Андрея Первозванного в Геленджике Михаил Саидов.

Своим покровителем апостола считают и моряки. По преданию, в одном из своих путешествий по морю Андрей Первозванный мог погибнуть вместе с командой во время шторма, но его молитвы уняли бурю и моряки спаслись. Ученик завершил земной путь так же, как и его учитель, — на кресте. До самой смерти Андрей Первозванный продолжал проповедовать. Позже косой крест, на котором его распяли, стал символом российского флота.

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