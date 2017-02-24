На Кубани ветер сорвал кровлю школы

В станице Бакинской Горячего Ключа 23 февраля ураганный ветер повредил кровлю спортивного зала школы № 8.

Ветер сорвал кровлю на площади около 200 кв. в. При этом в здании полгода назад проводился капитальный ремонт.

Прокуратура начала проверку исполнения администрацией города и ее структурными подразделениями бюджетного законодательства при проведении капитального ремонта спортивного зала школы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Установлено, что кровельные работы производились в рамках заключенного муниципального контракта фирмой ООО «АЛЬКОР-СТРОЙ», в отношении работников которой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере».

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