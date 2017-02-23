На Кубани ветер сорвал ограждение на мосту и повалил деревья

В Краснодарском крае 23 февраля ветер повалил деревья и сорвал ограждение на мосту.

Фотографии и видеозаписи, на которых запечатлены разрушения из-за ветра, очевидцы выкладывают в социальные сети.

В Крымске ветер сорвал ограждение на мосту. На фотографии видно, что листы металлопрофиля опрокинулись на проезжающие мимо автомобили.

В Краснодаре во дворе жилого дома на улице Промышленной на внедорожник упало дерево. Опубликована еще одна фотография, где очевидцы сообщают, что в районе улицы Репина ветер сорвал сетку с балкона. Она упала на легковой автомобиль и пробила стекло.

На трассе недалеко от села Волконка Лазаревского района Сочи ветер повалил деревья. Был задет легковой автомобиль.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жителей Краснодарского края предупредили об усилении ветра 23 февраля. В некоторых районах его порывы могут достигать 28 м/с.

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