На Кубани ветер сорвал ограждение на мосту и повалил деревья

В Краснодарском крае 23 февраля ветер повалил деревья и сорвал ограждение на мосту.
Фотографии и видеозаписи, на которых запечатлены разрушения из-за ветра, очевидцы выкладывают в социальные сети.
В Крымске ветер сорвал ограждение на мосту. На фотографии видно, что листы металлопрофиля опрокинулись на проезжающие мимо автомобили.
В Краснодаре во дворе жилого дома на улице Промышленной на внедорожник упало дерево. Опубликована еще одна фотография, где очевидцы сообщают, что в районе улицы Репина ветер сорвал сетку с балкона. Она упала на легковой автомобиль и пробила стекло.
На трассе недалеко от села Волконка Лазаревского района Сочи ветер повалил деревья. Был задет легковой автомобиль.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», жителей Краснодарского края предупредили об усилении ветра 23 февраля. В некоторых районах его порывы могут достигать 28 м/с.