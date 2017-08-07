На Кубани внедорожник сбил двух подростков на мопеде

ДТП произошло вечером 5 августа на дороге Славянск-на-Кубани — станица Петровская — поселок Целинный — поселок Ачуево.

По предварительным данным, 29-летний водитель за рулем автомобиля Nissan X-TRAIL не выдержал безопасную дистанцию и въехал в движущийся перед ним мопед, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП пострадали двое подростков на мопеде: 15-летний водитель и 16-летний пассажир.

Установлено, что у несовершеннолетнего нет водительского удостоверения с категорией «М». Водитель и его пассажир также не использовали мотошлем и защиту.

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