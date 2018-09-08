На Кубани внедрят автоматизированную систему управления транспортом «Умный город»

Глава региона Вениамин Кондратьев в ходе 12-й Международной выставки и научной конференции «Гидроавиасалон-2018» в Геленджике поручил проработать такую возможность.

Губернатору представили комплексный проект «Умный город», который разрабатывает холдинг «Швабе», на примере Москвы.

«Мы обслуживаем всю транспортную систему столицы: светофоры, контролеры, камеры, различные датчики плюс программное обеспечение — все, что обеспечивает бесперебойную работу такого крупного транспортного узла как Москва», — рассказал заместитель генерального директора холдинга «Швабе» Иван Ожгихин.

Представитель компании добавил, что с помощью «Умного города» возможно прогнозировать пробки на определенном транспортном маршруте и, соответственно, вовремя принимать меры для разрешения ситуации. Работа системы способствует снижению аварийности.

По словам Кондратьева, для крупных городов Краснодарского края сегодня это крайне актуальные вопросы. Поручение проработать возможность внедрения системы управления транспортом в крупных муниципалитетах Кубани от губернатора получил его заместитель Василий Швец.

«Это позволит сделать работу всех структур, которые отвечают за жизнеобеспечение города, слаженнее. И не важно, речь идет о загруженной краевой столице или курортных территориях — Сочи, Геленждике, Туапсе, Анапе. Если с помощью «Умного города» проблемы с пробками смогли решить в Москве, то, уверен, в Краснодарском крае мы сможем такую работу наладить», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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