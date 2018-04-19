На Кубани во время акции «Пасхальный звон» собрали более 6 млн рублей

Благотворительные средства пойдут на приобретение слуховых аппаратов, речевых процессоров, FM-систем и кохлеарных имплантов для детей с нарушениями слуха.
Акцию в течение месяца проводил фонд «Край добра» при поддержке министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.
В акции приняли участие больше 100 кубанских школ, детские сады, учреждения культуры. Дети мастерили поделки для выставок-ярмарок, организовывали концерты, учителя проводили в классах «Уроки доброты», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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