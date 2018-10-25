На Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов

К ликвидации последствий непогоды привлечено более 700 человек и 200 единиц техники. Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В результате сильных ливней произошло подтопление территории 19 населенных пунктов Туапсинского района и шести Апшеронского района. Также подтоплены низменные участке железнодорожного полотна на перегоне Туапсе — Апшеронск.

«Всего на территории Туапсинского района подтоплено 1 тыс. 214 домов, в Апшеронском районе — 714 домов, а также проезжая часть автомобильной дороги регионального значения. Есть затруднение в проезде легкового транспорта, нарушено ж/д сообщение в Туапсинском районе с задержкой поездов. Пассажиры обеспечены питанием и водой. Проводятся восстановительные работы ж/д полотна. Также нарушено электроснабжение в девяти населенных пунктах», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

В зоне ЧС организована работа оперативной аэромобильной группы. Запланирована работа по оценке ущерба.

Также 25 октября проведут работы по расчистке дорог, русел рек и подмостовых территорий. По телефонам горячей линии МЧС поступило 75 звонков, реагирование организовано.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе 24 октября из-за подтопления ввели режим ЧС. Для отслеживания ситуации с подтоплениями создали оперативный штаб. Его возглавил вице-губернатор Андрей Алексеенко. В Туапсе ввели план «Тайфун».

В результате подтопления погибла жительница села Кривенковского.

В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала.

Из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи.

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