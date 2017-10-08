На Кубани во время мотокросса гонщик сбил мужчину, перебегавшего трассу

Инцидент произошел 8 октября в станице Бузиновской Выселковского района. Мужчина погиб.

По словам очевидцев, через несколько секунд после старта на первом крутом трамплине один из гонщиков наехал на мужчину, который перебегал трассу в неположенном месте. От полученных травм он скончался на месте.

Сообщается, что мужчина был пьян.

Сейчас соревнования остановлены. На месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства произошедшего.

С 6 по 8 октября в станице Бузиновской проходил Открытый Кубок ДОСААФ России по мотоциклетному спорту, Кубок Выселковского района.

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