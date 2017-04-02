На Кубани во время погони бойцы Росгвардии открыли предупредительный огонь

В Кавказском районе 1 апреля бойцы Росгвардии совместно с полицейскими задержали подозрительный автомобиль.

По данным правоохранителей, в станице Казанской автомобиль Toyota Camry опасно маневрировал, двигался по встречной полосе, на требования об остановке не реагировал и продолжал движение. В преследовании и задержании нарушителя приняли участие бойцы СОБР Росгвардии, которым пришлось стрелять в воздух холостыми патронами. В итоге машина была остановлена, в салоне, кроме водителя, оказались еще двое мужчин. У них был обнаружен травматический пистолет.

Все трое задержаны, в отношении них возбуждены административные дела по ст. 19.3 КоАП РФ о неповиновении законному требованию сотрудника полиции, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в момент, когда силовики проводили следственный эксперимент с участием подозреваемого на месте стрельбы, произошедшей 30 марта, сообщает «Интерфакс».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в станице Казанской 30 марта произошла перестрелка. По подозрению в совершении преступлений задержали 25-летнего жителя Кропоткина. По версии следствия, вечером он находился на улице Красной. Подозреваемый произвел из имеющегося оружия выстрелы в находящихся около бильярдной мужчин. В результате 21-летний молодой человек был убит, двоих пострадавших доставили в больницу, где один из них скончался. По имеющейся оперативной информации, конфликт произошел из-за возникшей ранее бытовой ссоры.

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