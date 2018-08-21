На Кубани во время учений ФСБ не будут ограничивать движение на Крымском мосту и подходах к нему

В Темрюкском районе 23 и 24 августа силовики проведут антитеррористические учения «Циклон-Вихрь — 2018».

Планируется учебная контртеррористическая операция по пресечению террористического акта и минимизации его последствий на объектах автомобильного и водного транспорта.

В ходе проведения специальных мероприятий перекрытие транспортного перехода Кавказ — Крым и автодорог общего пользования, ведущих к нему, не планируется, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в учениях будут задействованы сотрудники УФСБ, полиции, следователи СКР, спасатели МЧС, бойцы Росгвардии, УФСИН и других ведомств.

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