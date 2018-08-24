На Кубани водитель без прав на «десятке» врезался в Lada, пострадали три человека

ДТП произошло 23 августа в 00:15 на трассе М 4 «Дон» в Кореновском районе.

По предварительным данным, 33-летний водитель ВАЗ-2110 ехал в сторону Ростова-на-Дону и врезался в Lada, за рулем которой находится 27-летний мужчина.

В результате ДТП травмы получила 16-летняя пассажирка «десятки», ее госпитализировали. Обоим водителям назначили амбулаторное лечение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Установили, что у водителя ВАЗ-2110 не было водительских прав.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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