На Кубани водитель грузовика наехал на двухлетнюю дочь, девочка погибла

Авария произошла 21 ноября около 16:00 в поселке Комсомольском Белореченского района.

По предварительным данным, 33-летний местный житель был за рулем грузовика, около своего дома он не заметил играющую на земле двухлетнюю дочь и наехал на нее.

«От полученных травм ребенок скончался, по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

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