На Кубани водитель мотоблока сбил школьницу и сбежал с места аварии

Авария произошла 18 февраля в 14:40 на хуторе Болгове в Усть-Лабинском районе.

По предварительным данным, 38-летний мужчина ехал без водительских прав на мотоблоке, не справился с управлением и наехал на девятилетнюю школьницу. Девочка стояла на краю дороги на перекрестке, чтобы перейти проезжую часть. После случившегося водитель покинул место ДТП.

После осмотра врачей школьницу отправили на амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники ГАИ выяснили, что в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении составили административные материалы по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ о нарушении ПДД, повлекшем причинение легкого вреда здоровью, ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ об оставлении места аварии и ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ об управлении ТС в состоянии опьянения.

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