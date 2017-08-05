На Кубани водителей призвали воздержаться от поездок в сильную жару

Госавтоинспекция рекомендует планировать маршруты с обязательными остановками для отдыха.

По данным ведомства, в жаркую погоду большинство аварий происходит из-за невнимательности водителей, плохого самочувствия, ухудшенной реакции. В летнее время у людей за рулем происходит потеря концентрации, повышается агрессия, учащается сердцебиение, это может привести к потери сознания, соответственно и к ДТП.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что в автомобиле должны быть необходимые медицинские препараты и несколько бутылок с простой водой. Людям, страдающим заболеваниями, связанными с сердечно-сосудистой системой, дальние поездки лучше отложить до отступления жары. При плохом самочувствии лучше всего вообще воздержаться от поездки. Если признаки недомогания появились в дороге, необходимо сразу, независимо от ситуации, остановить автомобиль и обратиться за помощью, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Водителям грузовиков автоинспекторы Кубани рекомендуют перед каждой поездкой обязательно проверять техническое состояние автомобилей.

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