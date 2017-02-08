На Кубани водолазы нашли тело провалившегося под лед мужчины

В Ленинградском районе 8 февраля водолазы «Кубань-СПАС» обнаружили тело провалившегося два дня назад под лед мужчины.

«Около 12:30 водолазы извлекли погибшего из реки в станице Новоплатнировской. Его обнаружили в радиусе 20 м от места происшествия», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» пресс-секретарь «Кубань-СПАС» Олег Ляхоцкий.

В пресс-службе СКР по краю интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили эту информацию. По факту произошедшего проводят доследственную проверку.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», 6 февраля в станице Новоплатнировской две женщины и мужчина провалились под лед на реке Челбас. Женщинам удалось выбраться, а 38-летний мужчина утонул.

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