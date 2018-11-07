На Кубани военнослужащего осудили за контрабанду сильнодействующих веществ

Мужчина также пытался продать таблетки в социальных сетях.

Сержанта признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 2261 (контрабанда сильнодействующих веществ) и ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ в крупном размере в целях сбыта).

Установлено, что 6 января военнослужащий, отправляясь в Республику Абхазия, незаконно пронес через границу 503 таблетки сильнодействующего вещества общей массой 53,98 г. После этого он разместил во «ВКонтакте» объявление о продаже таблеток.

Мужчину задержали 26 мая после передачи товара покупателю, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» следователь по особо важным делам военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу Диана Еловская.

Сержанту назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф 60 тыс. рублей.

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