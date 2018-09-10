На Кубани военнослужащие ЧФ пройдут курс экстренной помощи раненым

Они отработают оказание неотложной медицинской помощи раненым в ходе ведения боевых действий и их эвакуацию с поля боя.

Военнослужащие соединений и воинских частей ракетных войск и артиллерии армейского корпуса Черноморского флота примут участие в лагерном сборе, которые пройдут одновременно на пяти полигонах, расположенных на Крымском полуострове и в Краснодарском крае.

Под руководством специалистов медицинской службы военнослужащие научатся останавливать кровотечение, перевязывать раны и транспортировать пострадавших в условиях, максимально приближенным к боевым, для чего применяются средства задымления и пиротехника.

В учении задействованы вертолеты Ми-8, экипажи которых отрабатывают действия по эвакуации раненых с поля боя. При приземлении и взлете вертолета сухопутные подразделений ведут заградительный огонь, а экипажи летательных аппаратов использует ложные тепловые цели, автоматически отстреливаемые при обнаружении приближающихся ракет условного противника.

В ходе лагерного сбора проведут занятия по управлению артиллерийским огнем, высадке воздушного и морского десанта, а также двусторонние ротные тактические учения. Сбор продлится до 5 октября, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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